Глушаков: «Португалия и Хорватия – топ-сборные»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился своим мнением о национальных командах Португалии и Хорватии в преддверии товарищеских матчей.

«Сборные Португалии и Хорватии – топ-сборные, с которыми будет очень интересно играть и проверить свои силы. Тем более в Краснодаре и Ростове-на-Дону не всегда удается сыграть такие матчи, и для популяризации футбола в преддверии чемпионата мира РФС сделал хорошее дело», – говорит Глушаков.

Также футболист прокомментировал то обстоятельство, что за португальцев не будет играть Криштиану Роналду.

«А там помимо него очень много футболистов топ-звезд».

Напомним, сборная России сыграет с Португалией в Краснодаре 14 ноября, а с Хорватией в Ростове-на-Дону – 17ноября.