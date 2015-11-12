Слуцкий: «Вопрос нападающего – основной, которым будем заниматься в трансферное окно»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с нападающим Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме». Аренда игрока завершается 4 января 2016 года.

«Я не знаю, будет ли продлена аренда Думбия. Клуб занимается этим вопросом. Конечно, я бы хотел, чтобы это произошло. Любой тренер скажет, что усиление нужно и что он очень его хочет. Естественно, есть текущая ситуация, есть процессы, о которых я прекрасно осведомлен. Вопрос нападающего, вопрос с Думбия — основной, которым мы будем заниматься в зимнее трансферное окно», — рассказал Слуцкий.