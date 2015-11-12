Черчесов: «Виллаш-Боашу надо чуть-чуть сдерживать себя в высказываниях»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поддержал высказывания своего коллеги из «Зенита» Андре Виллаш-Боаша о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге, которые вызвали в последнее время бурную реакцию в футбольных кругах.

«С одной стороны, понимаю, что имеет в виду Виллаш-Боаш. Потому что я приехал в Польшу, мне показали регламент – и я по нему работаю. Он не меняется. А если мне перед следующей игрой скажут, что теперь на поле может быть только один неевропеец вместо трех? А я за это время купил пятерых неевропецев…

Получается, что набираем футболистов, которые деньги не могут отработать. Это финансовые потери. Есть те, кто не играет не из-за того, что плохой футболист, а из-за лимита….

Другое дело, что об этом можно сказать один раз, подчеркнуть проблему. А потом надо работать. Каждый раз об этом говорить нет смысла. Надо чуть-чуть сдерживать себя в таких высказываниях, – заявил Черчесов.