Мостовой: «К товарищеским играм относился с большой радостью»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о пользе товарищеских матчей в его бытность футболистом, а также дал совет главному тренеру команды Леониду Слуцкому просмотреть в этих играх ближайший резерв.

«Я к товарищеским играм относился с большой радостью. Наверное, так же, как и мои партнеры. В мое время большинство игроков сборной играли за рубежом, и товарищеские матчи мы больше рассматривали как возможность вернуться в Россию. Поэтому с нетерпением ждали эти товарищеские матчи, невзирая на соперника.

Если бы я был на месте тренера, то эти игры рассматривал бы как возможность проверить свой резерв, дать возможность проявить себя игрокам, которые не так часто попадают в состав», – рассказал Мостовой.

Напомним, что сборной России предстоит сыграть 14 ноября с Португалией и 17 ноября с Хорватией.