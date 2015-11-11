Калачев: «Ростову» нужно еще два-три игрока хорошего уровня, чтобы закрепить успех»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев попробовал найти секреты успеха и столь успешного выступления команды в текущем сезоне чемпионата России. Коллектив из Ростова-на-дону с 30 очками располагается на второй строчке в Премьер-лиге.

– «Ростов» еле набирает футболистов для заявки на матч, а идет в лидирующей группе. В чем секрет?

– Никто не отменяет гений Курбана Бердыева, но в этом промежуточном успехе большая заслуга и игроков. Собрался отличный коллектив, мы очень неуступчивая команда, ребята бьются на поле, сейчас себя вообще никто не жалеет. Для того чтобы закрепить успех, «Ростову» нужно еще два-три игрока хорошего уровня.

– Разве не мешают задержки зарплаты, о которых постоянно пишут?

– В «Ростове» никогда никого не обманывали. Выплачивают все, но редко это делают в срок. Конечно, это большой минус. Если команда ставит перед собой какие-то цели, подобное недопустимо. Русскоговорящие ребята все понимают, а вот иностранцам не объяснишь, что через три месяца все будет классно. В данный момент для «Ростова» делается все возможное, ситуация немного нормализовалась.