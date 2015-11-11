Овчинников: «База «Краснодара» - одна из лучших в Европе»

Тренер вратарей сборной России Сергей Овчинников отметил высокий уровень базы «Краснодара», на которой национальная команда проводит подготовку к товарищескому матчу против сборной Португалии.

«Классная база, на мой взгляд, это одна из лучших Академий не только в России, но и в Европе. Мы знакомы с Сергеем Галицким. Это человек, который вкладывает много средств и души в развитие футбола в Краснодарском крае.

Все условия для команды созданы. Спасибо большое "Краснодару", все проходит в плановом режиме, и по сегодняшней тренировке ясно, что все игроки тренируются с большим желанием», - отметил Овчинников.