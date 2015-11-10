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  • Карпин: «Разделение ФНЛ на зоны было бы правильным решением»

Карпин: «Разделение ФНЛ на зоны было бы правильным решением»

10 ноября 2015, 22:29
2

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился своим мнением относительно идеи разделения ФНЛ на географические зоны.

«Думаю, с точки зрения экономики это было бы правильно. Последний раз мы играли в семь утра по Москве — это неправильно даже чисто физиологически, это ненормально для игрока», — сказал Карпин в эфире канала "Кубань 24".

Наставник считает, что такое разделение принесло бы выгоду.

«В первую очередь, с точки зрения экономики. Везде кризис, и тратить такие деньги на перелеты... Половина бюджета уходит на перелеты, это ненормально».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Zeff
1447187098
Валера, ты прав!!!
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Дима1960
1447237317
разумное предложение
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