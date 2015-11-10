Карпин: «Разделение ФНЛ на зоны было бы правильным решением»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился своим мнением относительно идеи разделения ФНЛ на географические зоны.

«Думаю, с точки зрения экономики это было бы правильно. Последний раз мы играли в семь утра по Москве — это неправильно даже чисто физиологически, это ненормально для игрока», — сказал Карпин в эфире канала "Кубань 24".

Наставник считает, что такое разделение принесло бы выгоду.

«В первую очередь, с точки зрения экономики. Везде кризис, и тратить такие деньги на перелеты... Половина бюджета уходит на перелеты, это ненормально».