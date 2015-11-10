Моуринью обсудил с Абрамовичем свое дальнейшее будущее

Наставник «Челси» Жозе Моуринью встретился с хозяином клуба Романом Абрамовичем, чтобы обсудить текущее положение дел в команде.

По информации источника, близкого к окружению португальца, Моуринью заявил Абрамовичу, что пришло время избавиться от «гнилых яблок» в команде. В свою очередь, российский бизнесмен выразил поддержку специалисту, но при этом отметил, что надеется на перемены и ждет результата.

Отметим, что в СМИ давно ходят слухи о конфликте главного тренера «аристократов» с игроками команды Сеском Фабрегасом и Эденом Азаром.

В матче последнего тура АПЛ «Челси» потерпел минимальное поражение от «Сток Сити» со счетом 0:1. Сейчас команда Моуринью занимает 16-ю строчку в таблице и идет всего в трех очках от зоны вылета.