Черышев: «Нужно воспользоваться шансом заиграть в Европе»

Хавбек «Реала» и сборной России Денис Черышев рассказал о планах на будущее и недавней фотосессии для календаря «Норильского никеля». Кроме того, игрок отметил, что не пытался повлиять на одноклубника Криштиану Роналду, который решил не играть за сборную Португалии в товарищеском матче с Россией.

«Моя позиция проста — получать игровую практику. Сейчас в «Реале» с этим, к сожалению, проблемы. Поэтому буду думать, что делать дальше. Но вариант с переездом в РФПЛ я не рассматриваю. Потому, что считаю, если есть шанс заиграть в Европе, надо им пользоваться.

Нет-нет, это не я отговорил Криштиану играть против России! Тут клуб повлиял. У «Реала» скоро класико с «Барсой», потому ведущих игроков попросили не уезжать в сборные. Не только Роналду, но и, скажем, Модрича, Бензема.

Фотосессия мне понравилась! Классно время провели. Шутили, что я похож на официанта. Ну, если бы я им был, то старался бы хорошо работать, хорошо обслуживать посетителей! А в идеале мне нравится образ пирата. Скажем, Джонни Депп из «Пиратов Карибского моря». Вот в него я бы нарядился. А вообще в детстве на Хэллоуин наряжался клоуном. Но сейчас, в «Реале», у нас не принято отмечать этот праздник», — рассказал Черышев.