Будущее Думбия прояснится после матча с ПСВ

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о вариантах продления аренды нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

«В этой истории все зависит от трех сторон – «Ромы», ЦСКА и самого Думбия. Решение будет принято после заключительного матча нынешнего года, то есть после встречи с ПСВ в Эйндховене», – рассказал Яровинский.

Напомним, что Думбия сыграл за ЦСКА в текущем сезоне 11 матчей в чемпионате России. В них он забил пять голов и сделал шесть голевых передач. В Лиги чемпионов ивуариец провел шесть матчей, забив шесть голов.