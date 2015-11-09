КДК рассмотрит использование пиротехники в 15-м туре РФПЛ

Главного контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что комитет рассмотрит факт использования фанатами пиротехники и скандирование оскорблений.

«В этом туре были зафиксированы нарушения всего двух типов: скандирование болельщиками оскорбительных выражений и использование пиротехники. Других нарушений в рапортах делегатов матчей нет. Поэтому в повестку дня ближайшего заседания КДК включены лишь вопросы, связанные со скандированием и пиротехникой», — сказал Григорьянц.