В «Брюгге» заинтересовались защитником «Кубани»

Бразильский защитник «Кубани» Шандао в ближайшее время может сменить клубную прописку. Футболистом заинтересовались в «Брюгге». Размер трансфера составит около 3,5 миллионов евро. Известно, что ранее итальянский «Лацио» проявлял интерес к бразильцу.

По данным сайта Transfermarkt трансферная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро. В текущем сезоне Шандао провел в составе «Кубани» 14 матчей, в которых отметился одним голом и заработал три предупреждения.