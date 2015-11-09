Сигурдссон: «Краснодар» сейчас на правильном пути»

Защитник «Краснодара« Рагнар Сигурдссон отметил игру в обороне своей команды в победном матче с ЦСКА.

«Всегда тяжело играть против ЦСКА. Мы подошли к этому матчу больше с точки зрения тактики. Мы больше играли в обороне, чем обычно. Повезло: забили два мяча и выполнили задачу на матч, получив три очка.

Я не помню точно первый мяч, но вот в эпизоде со вторым мячом Мамаев выдал отличный пас. Также хорошо завершил Федор эпизод. Это не везение, а больше уже мастерство, пожалуй.

У нас некоторые игроки ушли, некоторые пришли в межсезонье. Получается, что мы команду выстраиваем заново. Чувствую, что мы сейчас на правильном пути», – рассказал Сигурдссон.

Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА закончился со счетом 2:1.