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  • Бубнов: «Даже второе место для «Зенита» находится под большим вопросом»

Бубнов: «Даже второе место для «Зенита» находится под большим вопросом»

9 ноября 2015, 05:28
2

Эксперт Александр Бубнов оценил игру футболистов в матче 15-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Поединок с «Зенитом» наглядно продемонстрировал, что разговоры о кризисе в «Локомотиве» не имели под собой почвы.

«Локомотив» сделал правильные выводы, провел работу над ошибками и выглядел с «Зенитом» очень сплоченно, организованно и с психологической точки зрения был в порядке. В первом тайме подопечные Черевченко присматривались к сопернику, сразу же надежно прикрыли Халка, Дзюбу, Данни, а во втором — включили скорости, забили быстрый гол. Поведя в счете, «Локомотив» стал чувствовать себя очень комфортно, контролировал ситуацию и выиграл по делу.

На качестве игры «Зенита» сказались серьезные кадровые потери. У гостей почти не работали фланги, в созидании царил хаос, а когда команда вынужденно пошла вперед во втором тайме, Ниасс с Майконом затерзали рывками защитников.

После матча Виллаш-Боаш сказал, что его подопечным в этом сезоне будет непросто рассчитывать на титул. С учетом столь мощных систематических перепадов в выступлениях питерцев, контрастов между Лигой чемпионов и премьер-лигой, даже второе лигочемпионское место находится под большим вопросом. «Зенит» и так идет только четвертым, а теперь еще и поймавший ритм «Краснодар» наступает на пятки», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (2)
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Zeff
1447038160
Бла-бла-бла. А кто вчера предсказал победу Зенита с разницей в два мяча?
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Дима1960
1447067387
Надо ужесточить лимит-и второго не будет.
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