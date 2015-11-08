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Виллаш-Боаш: «Правила Мутко очень сильно влияют на «Зенит»

8 ноября 2015, 22:01
31

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими впечатлениями от матча против «Локомотива».

«Обе команды провели не лучший первый тайм. Во второй половине «Локомотив» чуть лучше и удачнее действовал на контратаках. В случае с первым голом сопернику повезло, удача от нас отвернулась. Сегодня не было качественных передач, которые могли бы дойти до Дзюбы. Это упущенный шанс. Если бы набрали очки, перспектива борьбы за титул смотрелась бы по-другому.

Что я могу сделать в этой ситуации? В Лиге чемпионов нет ограничений, и мы выиграли четыре матча. Тут игрок уровня Витселя должен сидеть на скамейке запасных. Это самое глупое правило, которое я видел. Это очень сильно влияет, особенно на «Зенит».

Представьте, что УЕФА изменит правила за неделю до Евро. Будет большой скандал. Это чемпионат Мутко. Правила принял Мутко, и они очень вредят нам. Есть поражения, которые полностью на нашей ответственности. Но лимит влияет на нас», – заявил Виллаш-Боаш.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (31)
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Freyk
1447009634
Факт есть факт. Из-за лимита клубы выступают в чемпионате хуже. Зачем это нужно — непонятно. «Зенит» очень сильно помог России в Лиге чемпионов в этому году. В следующем году они сделать это не смогут, а добьются ли такого результата в ЛЧ «Ростов» или «Локомотив» — большой вопрос. И спасибо за это надо сказать именно Мутко.
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Дима1960
1447010130
Политиканам наср...(простите за грубое слово) на футбол!
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KuPe4iK
1447010534
НЕ РФПЛ- А Чемпионат МУДко)
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Core
1447011521
Пол года, одна песня. Надоел. Можно больше этого не тиражировать.
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Dammit
1447011960
Ноет-не ноет,а он прав. Болею за Локо,но и его интервью после матча с удовольствием посмотрел,ибо он говорит верные вещи.Кто получает пользу от этого лимита-непонятно.И зачем команды должны выпускать заведомо более слабых игроков только из-за того,что у них русский паспорт.
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KosSidFCZP
1447012802
Конечно прав!Таким образом не воспитаешь поколение,если они будут не со звёздами,а с себе подобными!
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waspic 6
1447014190
меня бесит наше футбольное руководство. я Сейчас посчитал в Баварии всего 8 игроков с немецким паспортом и 14 легионеров. и лимит там не очень серьезный, игроки из стран евро союза не считаются легионерами. надо академий больше строить, а не портить своими ограничениями чемпионат. АВБ все правильно говорит. он ехал сюда на одних условиях, у него были планы по созданию сильного состава., а теперь из-за лимита вынужден играть бревно рязанцев или палено юсупов. И сам же Мутко говорил что это хорошо что наши игроки играют рядом с такими Профессионалами как Халк.
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romati21rus
1447018422
опять расплакался=)))
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Артемка30
1447018451
Никакими лимитами наш футбол не поднимешь. Конкуренция и только конкуренция - вот единственный и естественный отбор в основу. А опыт можно и на тренировках перенимать. Если знаешь что попадешь в основу то зачем черезчур трудиться. Особенность русского менталитета, тут уж ничего не поделаешь
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Ubuntu
1447019257
В чём то я с ним согласен, лимит вредит нашему футболу.
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