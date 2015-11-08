Виллаш-Боаш: «Правила Мутко очень сильно влияют на «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими впечатлениями от матча против «Локомотива».

«Обе команды провели не лучший первый тайм. Во второй половине «Локомотив» чуть лучше и удачнее действовал на контратаках. В случае с первым голом сопернику повезло, удача от нас отвернулась. Сегодня не было качественных передач, которые могли бы дойти до Дзюбы. Это упущенный шанс. Если бы набрали очки, перспектива борьбы за титул смотрелась бы по-другому.

Что я могу сделать в этой ситуации? В Лиге чемпионов нет ограничений, и мы выиграли четыре матча. Тут игрок уровня Витселя должен сидеть на скамейке запасных. Это самое глупое правило, которое я видел. Это очень сильно влияет, особенно на «Зенит».

Представьте, что УЕФА изменит правила за неделю до Евро. Будет большой скандал. Это чемпионат Мутко. Правила принял Мутко, и они очень вредят нам. Есть поражения, которые полностью на нашей ответственности. Но лимит влияет на нас», – заявил Виллаш-Боаш.