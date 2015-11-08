Луческу: «Я недоволен тем, что мы позволили сопернику осмелеть»

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу после победы над "Александрией" со счетом 3:2 в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги отметил, что недоволен игрой своей команды.



"Я недоволен игрой и моментами во втором тайме, когда при счете 3:1 наши футболисты расслабились. Допустили именно те ошибки, которые анализировали! Говорили, в чем сильна "Александрия", и как раз таким образом получили пенальти в наши ворота. Мы позволяли сопернику подавать с фланга, что очень опасно. Сегодня важнее всего было не дать хозяевам почувствовать смелость в своих действиях. Для этого нам просто нужно было контролировать игру", - сказал Луческу.