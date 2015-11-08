Маурисио: «Тереку» не хватило концентрации в моменте с пропущенным голом»

Полузащитник грозненского «Терека» Маурисио высказал свое мнение о прошедшем матче 15-го тура РФПЛ, в котором его команда одержала победу над «Спартаком» с минимальным преимуществом.

«Мы играли против сильного соперника. Начало матча, правда, получилось немного скомканным, но потом мы забрали нити игры в свои руки, контролировали мяч, играли в пас. В моменте с пропущенным голом нам немного не хватило концентрации. У нас есть характер, не стали опускать голову, а продолжили гнуть свою линию», – сказал футболист.