Гарсия: «Флоренции, Де Росси и Майкон готовятся к матчу с «Лацио»

Руди Гарсия рассказал о подготовке команды в матчу 12-го тура Серии А против «Лацио». Главный тренер «Ромы» рассказал о подготовке команды в матчу 12-го тура Серии А против «Лацио».

«Это наша седьмой матч за 22 дня, но и «Лацио» играет по такому же графику. Наши футболисты мотивированы.На данный момент Флоренци и Майкон занимаются по индивидуальной программе, но они восстановились и вошли в заявку на матч с «Лацио». Де Росси также в команде» – сказал Гарсия.

Таким образом тренер опроверг появившуюся ранее информацию, что впервые в истории дерби «Рома» выйдет на поле с 11 легионерами в стартовом составе.