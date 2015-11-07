«Уфа» – «Амкар». Онлайн-трансляция

«Амкар», одержав две победы в непростых матчах с «Локомотивом» и «Тереком», в отличном настроении подошел к выездной игре с «Уфой». Но и хозяева после прихода на пост главного тренера Евгения Перевертайло уже ощутили вкус побед, выиграв первый матч на своем стадионе.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Амкар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:15, не пропустите!