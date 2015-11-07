Генич: «Такими игроками, как Глушаков и Дмитрий Комбаров, разбрасываться нельзя»

Известный телекомментатор Константин Генич выразил мнение относительно ситуации, что игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров могут покинуть стан красно-белых в ближайшее время.

«Про Глушакова и Дмитрия Комбарова – это скорее педагогический вброс. С ними недавно продлили контракты, и сейчас взять и избавиться от игроков будет трудно. Такими игроками, как Глушаков и Дмитрий Комбаров, разбрасываться нельзя. Это футболисты сборной России, которые переподписали свои контракты. Учитывая лимит на легионеров, их отпускать нельзя. Возможно, именно это и сказывается негативно на их мотивации и вообще на ощущении себя в команде.

Можно предположить, что так обстоит дело не только с ними. Кому-то может не нравиться Аленичев – как он формирует состав, как проводит тренировки. Хотя ситуация всегда одинаковая: приходит новый тренер, все рады, а после нескольких неудач начинается недовольство. Кому-то не нравятся макароны на базе или что носки не постирали, тем самым игроки мешают создать единый боеспособный коллектив», – рассказал Генич.