Слуцкий: «Задействуем в сборной абсолютно всех футболистов, которые вызваны»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, что в ближайших товарищеских матчах с Португалией и Хорватией будут задействованы все футболисты, которые вызваны в команду.

«Я понимал, что нет времени на наигрывание состава, определение того, кто лучше, а кто хуже, кого вписывать, кого нет. Очень важно определиться с вариантом стартового состава, ну или обоймы – 12-13 игроков, и уже отталкиваться от их текущего состояния и наигрывать именно варианты в узком кругу игроков. Товарищеские матчи дают более широкую пищу для размышлений, и я уверен, что мы задействуем абсолютно всех футболистов, которые сейчас вызваны в команду.

По существу, проведем двумя разными составами эти матчи, чтобы продолжать оттачивать те принципы, которые есть для игроков, выбранных в основной состав на текущий момент, и предоставить другим игрокам возможность проявить себя в национальной команде, получить дополнительный опыт. В том числе дополнительно дать информацию для размышления тренерскому штабу и остальным игрокам, которые имели меньше игровой практики при мне или не имели вовсе», – сказал Слуцкий.