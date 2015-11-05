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  • Мария Погребняк: «Мой муж сказал гаишнику, что бутылка пива везде в Европе разрешена»

Мария Погребняк: «Мой муж сказал гаишнику, что бутылка пива везде в Европе разрешена»

5 ноября 2015, 16:31
17

Супруга нападающего "Динамо" Павла Погребняка встала на защиту своего мужа, которого недавно задержали за вождение в пьяном виде.

«Мой муж самый честный человек на свете. Я тебя за это очень люблю. Ошибки по незнанию допускают все, но не все могут отвечать за них, а находят все способы улаживания конфликта! А мы сами за справедливость. Мой муж сам согласился подписать бумагу. Он честный человек, а ведь мог, как все, решить этот вопрос. Одна бутылка пива везде в Европе была разрешена. Мой муж сам сказал это гаишнику. Не скрывал. Мы не договаривались. Наказание понесем», - сказала Мария.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Погребняк Павел
Комментарии (17)
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killer47
1446730402
Это не честность, а глупость. Лишат на год прав, больше ерундой не будете страдать.
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Romio-xxx
1446731202
По ходу такая же умная жена как и у Жиркова))))
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russell-9
1446734762
У футболистов жены как на подбор - одна "умнее" другой.
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Biatlon1st
1446735084
В ответ руководство Динамо может лишить его зп с оправданием: "Так во время крепостного права холопам никто ведь не платил!"
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1446740503
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОХВАЛЬНО ...ЧТО НА ЛАПУ НЕ ДАЛ....НАУЧИЛИ В ЕВРОПЕ))).....ЖЕНА БУДЕТ ВОДИТЬ...ИЛИ ВОДИТЕЛЯ НАЙМЁТ
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1d2i0m9o8n8
1446745970
Когда они уже бухать перестанут????????????
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CSKA-MORDOVIA
1446753497
Ошибки допускают все...)) Вот только бобла не увсех хватает отмазатся.Справедливые вы гейропцы.
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CSKA-MORDOVIA
1446753724
Бухай Пашок пока молодой, вот беду ему нашли))нех@й гнать все ништяк ногомяч от это непостродает там и на поляне можно влудить)))
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горя
1446823770
просто гайцы честные попались
Ответить
ттт40
1446832984
а что динамовцам корочки не выдают?
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