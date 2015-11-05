Мария Погребняк: «Мой муж сказал гаишнику, что бутылка пива везде в Европе разрешена»

Супруга нападающего "Динамо" Павла Погребняка встала на защиту своего мужа, которого недавно задержали за вождение в пьяном виде.

«Мой муж самый честный человек на свете. Я тебя за это очень люблю. Ошибки по незнанию допускают все, но не все могут отвечать за них, а находят все способы улаживания конфликта! А мы сами за справедливость. Мой муж сам согласился подписать бумагу. Он честный человек, а ведь мог, как все, решить этот вопрос. Одна бутылка пива везде в Европе была разрешена. Мой муж сам сказал это гаишнику. Не скрывал. Мы не договаривались. Наказание понесем», - сказала Мария.