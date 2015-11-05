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    Погребняк задержан за вождение в пьяном виде

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк утром 3 ноября был задержан полицейскими за вождение в пьяном виде.

    «Мерседес» Погребняка был остановлен в районе Третьего транспортного кольца. Нападающего попросили пройти первичное освидетельствование, после которого в дыхании Погребняка было выявлено 0,44 промилле алкоголя.

    На Погребняка было составлено административное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Вскоре дело передадут в суд. 31-летнему футболисту грозит лишение прав и крупный штраф, сообщает агентство городских новостей "Москва".

    В этом сезоне Погребняк провел 7 матчей в Премьер-лиге и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 12:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +92

      taben 5 ноября 2015, 16:48

      С такой игрой как у Динамо - бухач вполне закономерен.

      1
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 5 ноября 2015, 16:31

      Мда! Понабрался в Англии!

      0
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      Рейтинг: +18

      Синяя борода 5 ноября 2015, 16:29

      Это он после моего дня рождения домой возвращался, говорил же я ему едь на такси!

      0
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      Рейтинг: +642

      somn 5 ноября 2015, 16:20

      Испортился Паша, водочку кушает, законы не уважает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 5 ноября 2015, 15:01

      в динамо все жлобы - не мог откупиться? одел бы ментовскую форму, что ли?

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 ноября 2015, 14:58

      Спокойствие! 0,44-да это кружка пива-у нас в Болгарии 0,5-допустимая норма

      1
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      ...
      Рейтинг: +10

      roman1303 > 1bear 5 ноября 2015, 18:09

      а при чём здесь сколько есть факт употребления и всё к стенке волка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 5 ноября 2015, 14:49

      Пашку - в Сибирь !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 ноября 2015, 14:48

      рядом Ионов не сидел ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2015, 14:34

      Быстро Пашу в Динамо испортили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      russell-9 > Zeff 5 ноября 2015, 15:10

      Он уже давно порченный.

      1
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      Рейтинг: +44

      DATS 5 ноября 2015, 14:09

      до сих пор отмечал гол спартаку?

      3
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