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Погребняк задержан за вождение в пьяном виде

5 ноября 2015, 12:36
26

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк утром 3 ноября был задержан полицейскими за вождение в пьяном виде.

«Мерседес» Погребняка был остановлен в районе Третьего транспортного кольца. Нападающего попросили пройти первичное освидетельствование, после которого в дыхании Погребняка было выявлено 0,44 промилле алкоголя.

На Погребняка было составлено административное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Вскоре дело передадут в суд. 31-летнему футболисту грозит лишение прав и крупный штраф, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В этом сезоне Погребняк провел 7 матчей в Премьер-лиге и забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Погребняк Павел
Комментарии (26)
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анжи...
1446717574
Ничего особенного. Просто он запалился в отличие от остальных.
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Protosser
1446717662
- Как же Вам не стыдно! Вы же нападающий "Динамо"! - Да какой я нападающий.. Ик! 7 матчей, 1 гол..
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Сармат Ростов
1446719134
Перед выходом на поле тоже стоило бы проверять)))
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xvan8
1446719751
пИТУШАРА думал все ему можно
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maygli
1446719865
Вот она ментовская сущность, даже своим готовы сделать заподлянку. ))
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Грыззь
1446720330
Пьяный за рулём-это преступник!
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Измайловский Кочегар
1446721707
Позорище...
Ответить
DATS
1446721794
до сих пор отмечал гол спартаку?
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Zeff
1446723286
Быстро Пашу в Динамо испортили.
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taben
1446731300
С такой игрой как у Динамо - бухач вполне закономерен.
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