Погребняк задержан за вождение в пьяном виде

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк утром 3 ноября был задержан полицейскими за вождение в пьяном виде.

«Мерседес» Погребняка был остановлен в районе Третьего транспортного кольца. Нападающего попросили пройти первичное освидетельствование, после которого в дыхании Погребняка было выявлено 0,44 промилле алкоголя.

На Погребняка было составлено административное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Вскоре дело передадут в суд. 31-летнему футболисту грозит лишение прав и крупный штраф, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В этом сезоне Погребняк провел 7 матчей в Премьер-лиге и забил один гол.