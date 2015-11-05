Веденеев: «То, что делает Халк, в «Зените» не делает никто»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев остался в восторге от игры Халка в матче против французского «Лиона» в рамках 4 тура этапа Лиги чемпионов.

«В решающие моменты питерцы играли лучше. То, что в составе «Зенита» делает Халк, не делает никто. Он может взорваться, протащить мяч от 20 до 50 метров, имея на своих плечах от одного до трех игроков, и тем самым доставить мяч в штрафную соперника, а потом отдать голевой пас. Безусловно, в забитых мячах заслуга бразильского форварда около 70 процентов. Например, в матче с «Мордовией», где Халк не принимал участия, не было таких жестких проходов, — сказал Веденеев.

На данный момент «Зенит» является лидером группы H, а – одним из лучших ассистентов турнира