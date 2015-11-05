Мутко: «То, что наши ребята взаимодействуют с Халком – очень хорошо для нас»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко доволен результатом «Зенита» в ЛЧ и взаимодействием российских игроков с Халком.

«Это блестящее выступление. Команда показала очень высокий уровень игры. И это при том, что «Зениту», на мой взгляд, попалась далеко не самая легкая группа. Пока мы на седьмом месте среди европейских чемпионатов. Рейтинг УЕФА – многоплановый, он ни с одним клубом не связан. Уровень чемпионата у нас достаточно высокий. И я надеюсь, что в дальнейшем он будет только расти. Уже и «Ростов» среди лидеров чемпионата России, «Рубин» возвращается к былым кондициям.

Бывает, что игрок высокого уровня рассчитывает, в основном, на свое индивидуальное мастерство, все берет на себя, не смотрит на партнеров. Халк же в хорошем футбольном смысле признает таких игроков, как Артем Дзюба, Олег Шатов. Это здорово. Рядом с таким большим игроком, как Халк, наши ребята будут быстрее расти в профессиональном плане. То, что они с ним взаимодействуют – очень хорошо для нас», – сказал Мутко.

«Зенит» в гостях обыграл «Лион» со счетом 2:0 и гарантированно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.