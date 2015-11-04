Шмейхель: «Похоже, ван Гаал прислушался к СМИ»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед« и сборной Дании Петер Шмейхель оценил тактические перестановки, на которые пошел Луи ван Гаал в матче с ЦСКА.

«Похоже, ван Гаал прислушался к СМИ. Немного поменял состав, а Руни отодвинул от Марсьяля, который действовал по центру.

Руни провел действительно хороший матч. Похоже, это его позиция. В концовке он оказался на месте «девятки» и забил, однако по ходу встречи опускался ниже, где использовал свои передачи», – считает Шмейхель.

Напомним, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл ЦСКА за счет гола Уэйна Руни – 1:0.