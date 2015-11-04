Степаненко: «В матче с «Мальме» Луческу изменил тактику»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с шведским «Мальме» (4:0), отметил, что наставник «горняков» Мирча Луческу изменил привычной тактике на эту игру.



«Сегодня мы немного поменяли тактику. Если в первом матче Мистер просил больше прессинговать, ожидал, что «Мальме» начнет выходить из обороны, – и это сыграло с нами злую шутку: соперник использовал длинные передачи и так создавал моменты, то во второй игре Мистер, наоборот, сказал, чтобы я больше действовал с центральными защитниками и создавал большинство в борьбе с двумя нападающими», – сказал Степаненко.

После четырех туров Лиги чемпионов «Шахтер» с тремя очками занимает третье место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.