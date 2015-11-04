«Лион» - «Зенит». Онлайн-трансляция

Возможно, это будет последний сложный матч для питерцев в группе, ведь в случае победы подопечные Виллаша-Боаша могут досрочно закрепить за собой статус участника раунда плей-офф. В свою очередь, для французов матч может стать едва ли не последним шансом побороться не только за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов, но также и Лиги Европы. Традиционно непросто приходится любой команде на "Стад Жерлан", этим фактом и попытаются воспользоваться Матье Вальбуэна с компанией.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Лион" - "Зенит". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!