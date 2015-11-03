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  • Гендиректор «Спартака»: «Возможно, придется расстаться с пятью-шестью игроками»

Гендиректор «Спартака»: «Возможно, придется расстаться с пятью-шестью игроками»

3 ноября 2015, 23:17
26

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, что клуб намерен расстаться с некоторыми футболистами.

«До меня доходят разговоры, что стоит поменять тренерский штаб. Да, можно поменять и штаб, и менеджмент, но по моему твердому убеждению, все останется на прежнем месте. Мы опять наступим на те же грабли, поскольку первопричина кроется в совершенно ином. А сменяя тренеров, так и будем ходить годами по замкнутому кругу. Анализируя ситуацию последних лет, приходишь к выводу, что дело, оказывается, ни в Лаудрупе, ни в Эмери, ни в Якине… Эти люди продемонстрировали в других клубах свою высокую квалификацию – кто-то до, кто-то после работы в «Спартаке». Нынче, на мой взгляд, наш молодой тренерский штаб оказался заложником той ситуации, в которую попадали его более опытные коллеги. Словом, наступил тот момент, когда пора спросить самих футболистов: почему из года в год, независимо от того кто стоит у руля команды, происходит одно и то же?», - говорит Родионов.

По его словам, клуб могут покинуть пять-шесть игроков.

«Что касается кредита доверия к нынешнему тренерскому штабу, то на сегодняшний день он есть. А вот сохранять в «Спартаке» тех игроков, которые не в состоянии решать сравнительно скромные и посильные для команды задачи, желания у руководства клуба уже нет. Не берусь назвать вам число футболистов, которые тянут «Спартак» назад и от которых следует освободиться, но то, что с таковыми мы будем вынуждены расстаться, – об этом могу сказать с уверенностью уже сейчас. Возможно, это будет пять-шесть человек. Возможно, чуть больше или чуть меньше. Но, повторяю, клуб к этому шагу хирургического характера уже готов».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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vladik12
1446583096
О да, наконец-то светлые мысли стали приходить.
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Зенит 2015
1446583585
Лучше со всеми, а потом продать заправки.
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Ромарио1981
1446584752
Болею за Цска, но хочу здоровую конкуренцию в чемпионате, хочу видеть сильный Спартак-надеюсь Аленичев сможет,чем больше борьбы в чемпионате тем МЫ сильнее в еврокубках!
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Asbjorn
1446584884
Дошло наконец,вот только купят ли классом выше?
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Mariner
1446586812
Секте поможет только самосожжение! )))
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vyacheslaff
1446586973
Здравые слова!!! Молодцы! Минусуем: армян, Камбаровых, Широкова, Джано
Ответить
selkoka
1446621941
Первыми на выход Жано, Мовсисян, Ромуло, Озбилис и Гранат. Зарплату получают огого какую, а толку никакого
Ответить
Добрый Бобер
1446623979
Из легионеров оставить только Антоху, а остальных продать, чтоб как у "Динамо" - один триколор напротив всего состава.
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Александр1507
1446634899
Я за молодёж,у СПАРТАКА она очень хорошая.Им нужна практика
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APchelov
1446636043
Нынешний Спам - это сборище паникёров! Напоминающий любовника-неудачника, которому хочется, но не можется. Который считает, что все обязаны его любить. Но даже когда в него пытаются поверить, он оказывается импотентом )))
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