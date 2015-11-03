Гендиректор «Спартака»: «Возможно, придется расстаться с пятью-шестью игроками»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, что клуб намерен расстаться с некоторыми футболистами.

«До меня доходят разговоры, что стоит поменять тренерский штаб. Да, можно поменять и штаб, и менеджмент, но по моему твердому убеждению, все останется на прежнем месте. Мы опять наступим на те же грабли, поскольку первопричина кроется в совершенно ином. А сменяя тренеров, так и будем ходить годами по замкнутому кругу. Анализируя ситуацию последних лет, приходишь к выводу, что дело, оказывается, ни в Лаудрупе, ни в Эмери, ни в Якине… Эти люди продемонстрировали в других клубах свою высокую квалификацию – кто-то до, кто-то после работы в «Спартаке». Нынче, на мой взгляд, наш молодой тренерский штаб оказался заложником той ситуации, в которую попадали его более опытные коллеги. Словом, наступил тот момент, когда пора спросить самих футболистов: почему из года в год, независимо от того кто стоит у руля команды, происходит одно и то же?», - говорит Родионов.

По его словам, клуб могут покинуть пять-шесть игроков.

«Что касается кредита доверия к нынешнему тренерскому штабу, то на сегодняшний день он есть. А вот сохранять в «Спартаке» тех игроков, которые не в состоянии решать сравнительно скромные и посильные для команды задачи, желания у руководства клуба уже нет. Не берусь назвать вам число футболистов, которые тянут «Спартак» назад и от которых следует освободиться, но то, что с таковыми мы будем вынуждены расстаться, – об этом могу сказать с уверенностью уже сейчас. Возможно, это будет пять-шесть человек. Возможно, чуть больше или чуть меньше. Но, повторяю, клуб к этому шагу хирургического характера уже готов».