Гарсия: «Рома» обязана обыграть «Байер»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия прокомментировал подготовку команды к матчу 4-ого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Гарсия отметил, что его команда должна одерживать победу в столь важной игре. Напомним, на данный момент римский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея в своем активе два очка.



«Нам любой ценой надо выигрывать. Пока ещe никто никуда не вышел, но никто и не потерял шансов на участие в плей-офф. Мы знаем, какой результат нам нужен. Попробуем завтра его добиться», – отметил главный тренер.