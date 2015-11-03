Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Погребняк: «МЮ» берет пример с «Динамо»

3 ноября 2015, 16:15
13

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк нашел много сходств между «Манчестер Юнайтед» и его командой.

«Сам факт выездной игры на «Олд Траффорд» говорит о том, что матч будет тяжелым. «Манчестер Юнайтед» не решил вопрос выхода из группы, команде необходима победа. Сложно прогнозировать игру, учитывая нынешнее состояние англичан. Думаю, в этом матче возможен любой результат.

Можно предположить, что игра будет безголевой, учитывая то, что «МЮ» не забивает и не пропускает на протяжении трех последних матчей. «Манкунианцы» просто берут пример с «Динамо». Наша серия тоже затянулась.

ЦСКА каждый год играет в Лиге чемпионов, поэтому сомневаюсь, что можно будет наблюдать за игрой в одни ворота. Также «армейцы» имеют опыт игры против «МЮ». Российскому клубу по силам продемонстрировать хорошую игру. У них есть возможность победить», — сказал Погребняк.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» московский ЦСКА. Матч пройдет в 22:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Динамо Манчестер Юнайтед Погребняк Павел
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sylpheed
1446561602
Блин, по заголовку статьи уже приготовился поржать, а по факту все по делу сказал. Ну е-мое!
Ответить
Nurbek Taraz
1446562666
Возможно ты играешь в апл
Ответить
CSKA №1
1446563332
ЦСКА вперед!!!
Ответить
Айзен 87
1446564077
15 мин и все закончится
Ответить
djon3ada
1446564321
КЛОУН
Ответить
headdevil
1446564417
Карпин: "МЮ берет пример с Армавирского Торпедо"
Ответить
pfk_c_s_k_a
1446566285
на каком канале покажут этот матч?
Ответить
kakauновый сон
1446569808
больше не с кого наверно брать пример
Ответить
Zeff
1446576505
Тогда МЮ лучше брать пример с питерского Динамо. Те последнее время разыгрались.
Ответить
Главные новости
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
4
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
11
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
16
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
10
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+