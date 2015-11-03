Погребняк: «МЮ» берет пример с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк нашел много сходств между «Манчестер Юнайтед» и его командой.

«Сам факт выездной игры на «Олд Траффорд» говорит о том, что матч будет тяжелым. «Манчестер Юнайтед» не решил вопрос выхода из группы, команде необходима победа. Сложно прогнозировать игру, учитывая нынешнее состояние англичан. Думаю, в этом матче возможен любой результат.

Можно предположить, что игра будет безголевой, учитывая то, что «МЮ» не забивает и не пропускает на протяжении трех последних матчей. «Манкунианцы» просто берут пример с «Динамо». Наша серия тоже затянулась.

ЦСКА каждый год играет в Лиге чемпионов, поэтому сомневаюсь, что можно будет наблюдать за игрой в одни ворота. Также «армейцы» имеют опыт игры против «МЮ». Российскому клубу по силам продемонстрировать хорошую игру. У них есть возможность победить», — сказал Погребняк.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» московский ЦСКА. Матч пройдет в 22:45 по московскому времени.