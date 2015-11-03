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Фабрегас возглавил восстание против Моуринью

3 ноября 2015, 09:39
28

Между игроками «Челси» и главным тренером команды Жозе Моуринью возник конфликт, причина которого – увольнение из клуба врача команды Евы Карнейро и физиотерапевта Джона Ферна.

По сведениям источника thesecretfootballer.com в «Челси», футболисты очень недовольны тем, что Моуринью позволил себе критику в адрес Карнейро и Ферна и выгнал их из клуба. Команда считает, что сотрудники медицинской службы хорошо делали свою работу. Кроме того, игроки высказали свое видение ситуации напрямую португальскому специалисту и попросили вернуть Карнейро и Ферна. Это «мини-восстание» возглавил полузащитник команды Сеск Фабрегас.

Отмечается, что владелец клуба Роман Абрамович пока действительно не принял решение о дальнейшей судьбе главного тренера. Несмотря на то, что российский бизнесмен имеет большие возможности, он не хочет нарушать правила финансового fair play в то время, как неустойка Моуринью составляет 30 миллионов фунтов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Челси Фабрегас Сеск Моуринью Жозе
Комментарии (28)
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Asbjorn
1446534073
По умному контракты надо составлять,он же еврей, хитрый должен быть
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neveldomha
1446535485
Португальцы, они такие. Что Маур, что АВБ себе на уме.
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headdevil
1446538736
дом2 какой-то
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LMI
1446542311
Молодца Сеск, истинный канонир!!! Гнать это МаурО
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Suvlur
1446543740
С Маура давно пора корону снимать. А то гундить что ни попадя. Края надо видеть
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Smekaev
1446546666
Пялил он эту Еву, что ли, что так переживает ее увольнение? Пусть Сеск сам едет куда подальше.
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Fc_Baikal
1446548910
Так и опускаются на дно тренеры.. А вообще,дай Мауру какой-нибудь Норвич,он до 4 лиги докатится с ним.. потому что он со звёдными коллективами только и мог.. да и с челси даже не смог.. скатился на дно своей карьеры.. на старость бабок поднял и сдулся.. это не тренер.. это клоун..
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MichelWB
1446555971
Ромке братву надо подтянуть, те и разрулят непонятки.
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Томь вперёд
1446562409
Может быть Маур и выглядит клоуном сейчас, но в его защиту говорят многие факторы: 1.Самая длинная серия домашних матчей без поражений (9 лет, 151 игра). 2. Наибольшее количество побед в Лиге чемпионов с разными командами (два кубка). 3. Самый молодой тренер, достигший 100 матчей в Лиге Чемпионов (49 лет и 12 дней). 4. Наибольшее количество очков в английской Премьер-лиге за сезон (95). 5. Самая длинная домашняя серия без поражений в Премьер лиге (77 матчей). Кроме того Маур 5-й в рейтинге самых успешных тренеров по кол-ву трофеев, уже сейчас он оставил позади Хитцфельда, Анчелотти, Гвардиолу, Липпи и др. Не защищаю его, просто констатация фактов, как и тот факт, что сейчас он сдулся или ему просто необходим очередной новый вызов, жизнь покажет...
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Deuced
1446569262
взяли нахлебника на свою голову- моуриньо себя ведет как Капелло, только тому уже нечего терять, а португашке еще тренировать и тренировать в силу возраста
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