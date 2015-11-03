Фабрегас возглавил восстание против Моуринью

Между игроками «Челси» и главным тренером команды Жозе Моуринью возник конфликт, причина которого – увольнение из клуба врача команды Евы Карнейро и физиотерапевта Джона Ферна.

По сведениям источника thesecretfootballer.com в «Челси», футболисты очень недовольны тем, что Моуринью позволил себе критику в адрес Карнейро и Ферна и выгнал их из клуба. Команда считает, что сотрудники медицинской службы хорошо делали свою работу. Кроме того, игроки высказали свое видение ситуации напрямую португальскому специалисту и попросили вернуть Карнейро и Ферна. Это «мини-восстание» возглавил полузащитник команды Сеск Фабрегас.

Отмечается, что владелец клуба Роман Абрамович пока действительно не принял решение о дальнейшей судьбе главного тренера. Несмотря на то, что российский бизнесмен имеет большие возможности, он не хочет нарушать правила финансового fair play в то время, как неустойка Моуринью составляет 30 миллионов фунтов.