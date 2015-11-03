Блан: «Нулевой ничьей будет мало. Мы приехали диктовать свой футбол»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Реала» поделился ожиданиями от этой встречи. Напомним, в третьем туре эти команды сыграли вничью – 0:0.

«В Париже «Реал» лучше держал мяч и был более быстрым, но завтра все будет по-другому. Для нас будет честью обыграть «Реал», однако наше будущее от этого не зависит. В прошлом розыгрыше ЛЧ мы обыграли на групповом этапе «Барселону», но потом не дошли даже до полуфинала. «Реал» хорошо организован, и в Париже они отлично проявили себя в защите. Мы такого уровня не достигли, но тоже играли здорово», – говорит Блан.

Наставник заявил, что «ПСЖ» нулевая ничья в этой встрече не устроит.

«У нас есть травмированные, однако мадридцы в том же положении. Нулевой ничьей будет мало. Мы уважаем соперника, но полны амбиций и приехали сюда диктовать свой футбол. У нас хватает технико-тактических ресурсов, чтобы добиться победы».

Матч «Реал» – «ПСЖ» состоится 3 ноября. Начало – в 22.45.