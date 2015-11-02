РФПЛ. «Амкар» обыграл «Терек»

«Амкар» в 14-м туре Премьер-лиги обыграл «Терек» на своем поле со счетом 1:0. Пермякам помог Уциев, забив в собственные ворота в начале второго тайма.

Чемпионат России. Премьер-лиги. 14-й тур

Амкар (Пермь) – Терек (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Уциев, 51 (в свои ворота).

Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Черенчиков, Бутко, Идову (Зайцев, 84), Гол (Шаваев, 64), Узочакву, Баланович, Огуде, Прудников (Анене, 72).

Терек: Городов, Кудряшов, Родолфо, Уциев, Адилсон, Айссати (Мбенге, 87), Кузяев, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Рыбус, 80), Садаев (Митришев, 65).

Предупреждения: Родолфо, 3; Занев, 16; Иванов, 42; Джикия, 81.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ