Чебан: «Не смогли перенести матчи тура РФПЛ в день траура – нет резервных дней»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан рассказал, почему лига не смогла перенести игры тура, несмотря на траур, объявленный в стране. Напомним, в связи с крушением в Египте российского самолета 1 ноября в России объявлено днем траура.

«К большому сожалению, мы не могли перенести на другой день сегодняшние матчи РФПЛ в связи с трауром, объявленным в стране. Нам просто некуда переносить эти игры. Нет ни одного свободного дня в году. Был один резервный день, и мы заняли его Кубком России.

Тут безвыходное положение, ведь мы играем по европейскому международному календарю. Если был бы резервный день, то обязательно бы проработали этот момент. Ведь крушение – это большая трагедия для всех», – заявил Чебан.