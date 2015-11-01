Главный тренер «Порту» разочарован отменой матча с «Униан Мадейрой»

Главный тренер «Порту» Хулен Лопетеги выразил разочарование, что матч девятого тура португальской Суперлиги между его командой и «Униан Мадейрой» был перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий на Мадейре.

«Это просто позор, что игра не состоится. Организаторам матча должно быть стыдно, что не создали необходимых условий для проведения встречи. Погода – удобная отговорка. Данная игра должна была нам помочь подготовиться к игре Лиги чемпионов с «Маккаби». Теперь придется вносить коррективы в план подготовки к матчу, – сказал Лопетеги.