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  • Главный тренер «Порту» разочарован отменой матча с «Униан Мадейрой»

Главный тренер «Порту» разочарован отменой матча с «Униан Мадейрой»

1 ноября 2015, 16:45

Главный тренер «Порту» Хулен Лопетеги выразил разочарование, что матч девятого тура португальской Суперлиги между его командой и «Униан Мадейрой» был перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий на Мадейре.

«Это просто позор, что игра не состоится. Организаторам матча должно быть стыдно, что не создали необходимых условий для проведения встречи. Погода – удобная отговорка. Данная игра должна была нам помочь подготовиться к игре Лиги чемпионов с «Маккаби». Теперь придется вносить коррективы в план подготовки к матчу, – сказал Лопетеги.

Источник: ФК «Порту»
Португалия. Примейра Португалия Порту Униан Мадейра Маккаби Лопетеги Хулен
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