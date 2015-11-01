Покеттино: «В Европе тренеры всегда чувствуют давление»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что в последние годы давление на тренеров в АПЛ существенно возросло. По словам специалиста, от наставников требуют моментального результата.



«В Европе тренеры всегда чувствуют давление. Я был в Испании, Франции и Аргентине, и раньше мог сказать, что в Англии все более стабильно – прежде всего, из-за таких людей, как Арсен Венгер и Алекс Фергюсон. Но теперь, после трех лет работы в Англии, я вижу, как все меняется. Теперь на тренеров оказывается мощное давление, от них требуют моментального результата», – сказал Покеттино.