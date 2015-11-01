РФПЛ. «Краснодар» покуражился над «Крыльями Советов»

В матче 14-го тура чемпионата России «Краснодар» в Самаре добился разгромной победы над местными «Крыльями Советов» – 4:0. В составе победителей дубль оформил Павел Мамаев, еще по одному голу забили Федор Смолов и бразилец Ари.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар (Краснодар) – 0:4 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Мамаев, 36; 0:2 – Смолов, 60; 0:3 – Мамаев, 76; 0:4 – Ари, 86.

Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Таранов, Шелдон (Родич, 69), Драгун (Яковлев, 46), Померко, Габулов (Чочиев, 77), Молло, Яхович.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин (Марков, 72), Мамаев (Быстров, 80), Газинский (Торбинский, 66), Каборе, Ахмедов, Ари, Смолов.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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