Васин: «Вызов в сборную – это аванс»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против Португалии и Хорватии.

«За полгода многое может поменяться, у любого защитника чемпионата России есть шанс еще десять раз закрепиться в составе до чемпионата Европы. Вызов для меня не столь неожиданный, учитывая ситуацию, которая сложилась в ЦСКА: Кубок России, ротация состава, в результате которой я вышел на поле», – говорит Васин.

Футболист назвал вызов в национальную команду авансом.

«Вася Березуцкий травмирован, а другим пацанам, может, просто отдохнуть дали. У меня появился шанс, да на глазах тренера сборной, который каждый день видит мою работу. Но, по-моему, это аванс, даже акцента на этом событии делать не хочу».