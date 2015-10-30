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Васин: «Вызов в сборную – это аванс»

30 октября 2015, 21:12
3

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против Португалии и Хорватии.

«За полгода многое может поменяться, у любого защитника чемпионата России есть шанс еще десять раз закрепиться в составе до чемпионата Европы. Вызов для меня не столь неожиданный, учитывая ситуацию, которая сложилась в ЦСКА: Кубок России, ротация состава, в результате которой я вышел на поле», – говорит Васин.

Футболист назвал вызов в национальную команду авансом.

«Вася Березуцкий травмирован, а другим пацанам, может, просто отдохнуть дали. У меня появился шанс, да на глазах тренера сборной, который каждый день видит мою работу. Но, по-моему, это аванс, даже акцента на этом событии делать не хочу».

Источник: Р-Спорт
Товарищеские матчи. Сборные Товарищеские матчи Россия Португалия Хорватия ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (3)
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Father of Russian footbal
1446228960
И трансферную стоимость можно поднять и Игнашевичу дать отдохнуть. Лёня молодец, хитёр лис!
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Shaft
1446234392
Надо Шахова в сборную. Если кому интересно поглядеть, что за игрок - погуглите
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sour12
1446256117
Не важно кто из какой команды, главное что бы это был лучший.а Васин прав шансы есть у всех...ЛВС показал уже что в сборной играют только сильнейшие на данный момент.
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