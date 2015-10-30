Бубнов: «Товарищеские игры в ноябре не нужны»

Эксперт Александр Бубнов не считает, что есть особый смысл в проведении товарищеских матчей сборной России в ноябре.

Напомним, 13 ноября сборная России проведет матч с Португалией, а 17-го числа сыграет в Краснодаре с Хорватией.

«Ноябрь месяц, много матчей сыграно уже. ЦСКА идет на пределе, «Локомотив» идет на пределе, еврокубки сказываются. И по большому счету, для того состава, который играет сейчас, а он достаточно возрастной, эти товарищеские игры не нужны. Кого там проверять? По качеству и по противодействию футболисты получат хороших соперников в Лиге чемпионов. И получается, что соперники авторитетные и сильные, но для нашего состава, который решил задачу, эти игры не нужны. А для молодежи? А для какой молодежи?», – поделился Бубнов.