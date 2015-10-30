Матч Россия – Португалия отменен

Судя по всему, матч Россия – Португалия будет либо перенесен, либо отменен.

Офис «Фулхэма», на чьем стадионе должна была пройти встреча сборной России против Португалии, сообщил, что игра не состоится. Пока не понятно, значит ли это, что игра пройдет на другой арене, или будет попросту отменена.

«Насколько я знаю, матч на «Крэйвен Коттэдж» отменен. Причины назвать не возьмемся», – сообщил сотрудник пресс-службы «Фулхэма», на арене которого 13 ноября в 22.45 (мск) должна была состояться игра.