Хитцфельд призвал «Баварию» продлить контракт с Гвардиолой

Известный немецкий специалист Оттмар Хитцфельд уверен, что «Баварии» стоит продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Пролонгация контракта на сезон будет хорошим решением и для «Баварии», и для Гвардиолы. Однолетний контракт обычно не помогает, когда тренер только приходит в клуб, но он имеет смысл после трех сезонов.

Сейчас Гвардиола перестраивает команду. Он близок к тому, чтобы завершить этот процесс. Мы видим, что «Бавария» показывает потрясающую игру. И важно продолжать идти по этому пути», – заявил Хитцфельд.

Гвардиола работает в «Баварии» в 2013 году. За это время он дважды приводил команду к чемпионству в Бундеслиге. Действующий контракт Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2016 года. Как известно, Гвардиолу хочет видеть в своих рядах английский «Манчестер Сити».