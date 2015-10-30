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Кокорин хочет зарабатывать в «Зените» больше Фалькао

30 октября 2015, 06:30
47

«Зенит» ведет переговоры о трансфере форварда сборной России Александра Кокорина из московского «Динамо», а также аренде нападающего «Челси» Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат «Монако». Оба игрока готовы подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга на срок не менее чем на четыре года. Отмечается, что запросы стороны Кокорина по зарплате выше, чем у Фалькао.

Проблемы с трансфером Фалькао в «Зенит» заключаются в лимите на легионеров. Для этого «Зенит» готов расстаться с полузащитником Данни, который продолжает поддерживать контакт с арабским «Аль-Насром». Данни отправился на переговоры с этим клубом во время перерыва в чемпионате России на кубковые матчи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Динамо Челси Монако Данни Кокорин Александр Фалькао Радамель
Комментарии (47)
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slavа0508
1446178078
Охереть!!!!Футбол вообще как то устроен вопреки всей экономике
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Serjoga
1446178549
Кто-нибудь Кокорина "на землю спустит"?
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zagrizlik
1446179134
Нафик этот фалькао,после травмы сломался по поплной,второй торрес.
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KosSidFCZP
1446181421
Опять куда то Данни отправляют!Кокорина на хрен,он никакой,а Фалькао брать!)
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kuchipachi
1446182494
ну что, товарищ Мутко, доволен теперь своим лимитом на легионеров?
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Зенит*SPB
1446183022
Кокорин совсем уже ох..л,пусть сначала играть научится в футбол,и тогда запросы такие делает....Данни жалко,отличный игрок,надеюсь все таки он не уйдет!!!!
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Lenin26
1446189733
А то что Данни отпустят настоящий бред,пусть говорят что возраст,что он уже не тот что был раньше,но даже сейчас он сильней Кокорина,и если расстануться это будет огромная ошибка!!!
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plassstilinn
1446192002
Не играет толком, не забивает. Зажравшийся бездарь. И лимит на легионеров совсем не причём. При любом лимите у него не было ни чести ни совести, бесхребетное, бесхарактерное создание, не имеющее внутренного стержня и силы духа. Я бы не слово не сказал если бы Кокорин был настоящим лидеров команды, тянул команду, забивал... А так ни его запросы, ни та запрлата, которую он получает, абсолютно необоснованы.
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coocoo
1446193675
более глупое вложение денег трудно себе представить
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bars098
1446195928
Еще раз доказывает, что российские футболисты алчные и для них футбол на втором месте, на первом бабки.
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