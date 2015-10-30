Кокорин хочет зарабатывать в «Зените» больше Фалькао

«Зенит» ведет переговоры о трансфере форварда сборной России Александра Кокорина из московского «Динамо», а также аренде нападающего «Челси» Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат «Монако». Оба игрока готовы подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга на срок не менее чем на четыре года. Отмечается, что запросы стороны Кокорина по зарплате выше, чем у Фалькао.

Проблемы с трансфером Фалькао в «Зенит» заключаются в лимите на легионеров. Для этого «Зенит» готов расстаться с полузащитником Данни, который продолжает поддерживать контакт с арабским «Аль-Насром». Данни отправился на переговоры с этим клубом во время перерыва в чемпионате России на кубковые матчи.