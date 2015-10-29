Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черевченко: «У нас осталось еще два турнира»

29 октября 2015, 22:14
4

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче 1/8 Кубка России против «Амкара» (0:1).

«Амкар» сыграл здорово. Как и обещали, преподнесли подарок на день рождения главного тренера. Поздравляю пермяков с заслуженной победой. Если говорить о нашей игре: невозможно выиграть, создав за 90 минут один реальный момент. Ничего страшного, жизнь продолжается. У нас осталось еще два турнира. Будем делать выводы», – говорит Черевченко.

Наставник оценил игру Баринова.

«Баринов – молодой парень, первая игра в основном составе. Все ошибаются, даже опытные игроки. Другие больше ошибаются. Для первого раза он неплохо сыграл. Шанс выйти на поле есть у всех».

Кроме того, Черевченко рассказал о ротации в команде.

«Ротация была намеренная, у многих игроков накопилась усталость, тот же Самедов отыграл подряд много игр. Я подчеркиваю: у нас нет деления на запасных и основных, есть целая обойма игроков».

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Россия Локомотив Амкар-Пермь Черевченко Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1446147729
После Бешикташа останется один турнир, и то, с такой игрой первые 2 места не светят!
Ответить
TRELL
1446155623
Когда же клубы и тренеры почувствуют важность этого турнира?!
Ответить
lokoman92
1446171884
"еще осталось 2 турнира" - и что??? если так относится то и еврокубков в след сезоне не увидим с участием локо! тов. Черевченко, просьба к вам - взбодрите команду!
Ответить
AceBandura
1446182201
Непонятно, на что они расчитывают в этих двух турнирах оставшихся.
Ответить
Главные новости
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
4
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
2
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
8
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
5
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
Вчера, 12:18
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
Вчера, 09:10
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+