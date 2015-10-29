Черевченко: «У нас осталось еще два турнира»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче 1/8 Кубка России против «Амкара» (0:1).

«Амкар» сыграл здорово. Как и обещали, преподнесли подарок на день рождения главного тренера. Поздравляю пермяков с заслуженной победой. Если говорить о нашей игре: невозможно выиграть, создав за 90 минут один реальный момент. Ничего страшного, жизнь продолжается. У нас осталось еще два турнира. Будем делать выводы», – говорит Черевченко.

Наставник оценил игру Баринова.

«Баринов – молодой парень, первая игра в основном составе. Все ошибаются, даже опытные игроки. Другие больше ошибаются. Для первого раза он неплохо сыграл. Шанс выйти на поле есть у всех».

Кроме того, Черевченко рассказал о ротации в команде.

«Ротация была намеренная, у многих игроков накопилась усталость, тот же Самедов отыграл подряд много игр. Я подчеркиваю: у нас нет деления на запасных и основных, есть целая обойма игроков».