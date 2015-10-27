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    Президент «Урала»: «Я всегда ратовал за систему «весна-осень», потому что надо думать о болельщиках»

    Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением относительно того, какая система календаря больше подходит российскому футболу. По словам функционера, в обязательном порядке нужно играть летом, так как это особенности географического положения страны.

    "Я всегда ратовал за систему "весна-осень", потому что надо думать о болельщиках. Но сейчас что "весна-осень", что "осень-весна", мы будем играть в ноябре, а для Урала и середина ноября – уже плохо. Сейчас у нас снег лежит, было "-10", и так же может быть в Уфе, Томске, Перми. Хотелось бы играть в июне хотя бы два раза за четыре года – в те периоды, когда нет международных турниров", – сказал Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 27 октября 2015, 17:22

      Правильно Григорий говорит летом надо играть.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > serglider 28 октября 2015, 15:48

      Ну про "раньше", времена меняются; а на курорты вроде как ездят осенью; жара вообще не помеха играть можно вечером, делать перерывы на водопой; а команды лидеры очень много кричат про раскисшие или лысые газоны. У нас сейчас +3, но холодный ветер и снег временами скоро минус и всё это не погода для футбола.

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      Рейтинг: +249

      kara-mba 27 октября 2015, 16:59

      Стадионы надо такие строить чтобы круглогодично в футбол играть. А то только блеют: мы недоношенные, дайте денег на разворовывание!

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 16:17

      тупые они эти ивановы мутковы петровы сидоровы теперь календарь един международный как они собираются играть в июне если в это время проходит ЧЕ или ЧМ ну сыграют один год и то пару матчей а игроки должны в сборные ехать ди и отдыхать тоже бред какой то зрителей им мало потому что играть надо лучше и зритель пойдет стадионы надо строить а не чушь всякую вроде СКБ-арены а если не можете то и нехрен в Премьер лигу лезть И вообще зачем футбол в Томске или в Перми пусть хоккеем занимаются зачем в хоккее команда Сочи там нужна команда футбольная и этим должны заниматься РФС или КХЛ а то не понятно где холодно там в футбол играют а где юг там в хоккей только у нас может быть такой дурдом

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