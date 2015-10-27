Президент «Урала»: «Я всегда ратовал за систему «весна-осень», потому что надо думать о болельщиках»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением относительно того, какая система календаря больше подходит российскому футболу. По словам функционера, в обязательном порядке нужно играть летом, так как это особенности географического положения страны.



«Я всегда ратовал за систему «весна-осень», потому что надо думать о болельщиках. Но сейчас что «весна-осень», что «осень-весна», мы будем играть в ноябре, а для Урала и середина ноября – уже плохо. Сейчас у нас снег лежит, было «-10», и так же может быть в Уфе, Томске, Перми. Хотелось бы играть в июне хотя бы два раза за четыре года – в те периоды, когда нет международных турниров», – сказал Иванов.