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    • Президент «Урала»: «Я всегда ратовал за систему «весна-осень», потому что надо думать о болельщиках»

    Президент «Урала»: «Я всегда ратовал за систему «весна-осень», потому что надо думать о болельщиках»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением относительно того, какая система календаря больше подходит российскому футболу. По словам функционера, в обязательном порядке нужно играть летом, так как это особенности географического положения страны.

    «Я всегда ратовал за систему «весна-осень», потому что надо думать о болельщиках. Но сейчас что «весна-осень», что «осень-весна», мы будем играть в ноябре, а для Урала и середина ноября – уже плохо. Сейчас у нас снег лежит, было «-10», и так же может быть в Уфе, Томске, Перми. Хотелось бы играть в июне хотя бы два раза за четыре года – в те периоды, когда нет международных турниров», – сказал Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 15:58
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Garrincha58
    1445951859
    тупые они эти ивановы мутковы петровы сидоровы теперь календарь един международный как они собираются играть в июне если в это время проходит ЧЕ или ЧМ ну сыграют один год и то пару матчей а игроки должны в сборные ехать ди и отдыхать тоже бред какой то зрителей им мало потому что играть надо лучше и зритель пойдет стадионы надо строить а не чушь всякую вроде СКБ-арены а если не можете то и нехрен в Премьер лигу лезть И вообще зачем футбол в Томске или в Перми пусть хоккеем занимаются зачем в хоккее команда Сочи там нужна команда футбольная и этим должны заниматься РФС или КХЛ а то не понятно где холодно там в футбол играют а где юг там в хоккей только у нас может быть такой дурдом
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    kara-mba
    1445954382
    Стадионы надо такие строить чтобы круглогодично в футбол играть. А то только блеют: мы недоношенные, дайте денег на разворовывание!
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    Alek7183
    1445955729
    Правильно Григорий говорит летом надо играть.
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    ologreds
    1694996916
    numo446682
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