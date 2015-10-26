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Калешин: «Без Бердыева не будет сильного «Рубина»

26 октября 2015, 17:06
14

Защитник «Краснодара», ранее выступавший за «Рубин», Виталий Калешин выразил мнение, что казанской команде было бы неплохо вернуть Курбана Бердыева, возглавляющего «Ростов», на пост главного тренера.

«Говорил и продолжаю говорить: без Бердыева не будет сильного «Рубина». Только этот специалист мог стабильно держать команду вверху, только при Курбане Бекиевиче Казань регулярно боролась за медали, достойно выступала в Еврокубках. И сейчас Бердыев в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень работой в «Ростове». Там футболисты подобраны, объективно говоря, менее классные, чем те, с которыми он работал в «Рубине», тем не менее, команда с Дона в чемпионате играет достаточно удачно и занимает место в верхней части таблицы.

Мне не известны подробности ухода Курбана Бекиевича из Казани, не в курсе, насколько все серьезно там было. Но думаю, что если особого конфликта не было, власти Татарстана вполне могли бы задуматься и понять, что Бердыев – идеальный вариант главного тренера для «Рубина». Если Бердыев вернется в Казань, выиграет, считаю, от этого не только «Рубин», но и весь российский футбол, потому что в стране появится еще одна топовая команда, способная добиваться самых высоких целей», - сказал Калешин.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Ростов Калешин Виталий Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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andronikkauffman21
1445871836
верните чери бердыева
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andronikkauffman21
1445871875
всю команду мля распустили
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andronikkauffman21
1445875219
какой у чёрт ростов рубин надо подымать
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andronikkauffman21
1445875255
ростов один кер еврокубах ни что
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andronikkauffman21
1445876599
ты дурачело у тя поде дорожки разошлись в головке твоей
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andronikkauffman21
1445876648
сила мля сила в бердыева была конь
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andronikkauffman21
1445876728
пришли всякие питухи испортиди рубин
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ManUtd-Volgograd
1445877860
Бердыев топ тренер! Он как Венгер. Рубин большую глупость сделал, уволив его!
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REDAT
1445891460
Все по делом, плачет теперь Рубин! Удачи Бердыеву!!!!!!!!!!!!!
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vgarakh
1445942093
Российский футбол выиграет если топовая команда появиться в Ростове!!!
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