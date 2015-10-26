Калешин: «Без Бердыева не будет сильного «Рубина»

Защитник «Краснодара», ранее выступавший за «Рубин», Виталий Калешин выразил мнение, что казанской команде было бы неплохо вернуть Курбана Бердыева, возглавляющего «Ростов», на пост главного тренера.

«Говорил и продолжаю говорить: без Бердыева не будет сильного «Рубина». Только этот специалист мог стабильно держать команду вверху, только при Курбане Бекиевиче Казань регулярно боролась за медали, достойно выступала в Еврокубках. И сейчас Бердыев в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень работой в «Ростове». Там футболисты подобраны, объективно говоря, менее классные, чем те, с которыми он работал в «Рубине», тем не менее, команда с Дона в чемпионате играет достаточно удачно и занимает место в верхней части таблицы.

Мне не известны подробности ухода Курбана Бекиевича из Казани, не в курсе, насколько все серьезно там было. Но думаю, что если особого конфликта не было, власти Татарстана вполне могли бы задуматься и понять, что Бердыев – идеальный вариант главного тренера для «Рубина». Если Бердыев вернется в Казань, выиграет, считаю, от этого не только «Рубин», но и весь российский футбол, потому что в стране появится еще одна топовая команда, способная добиваться самых высоких целей», - сказал Калешин.