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    Юран: «Аленичев не выдержит давление и критику в свой адрес»

    Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран считает, что тренерскому штабу красно-белых не хватает опыта. Кроме того, Юран отметил, что нынешний рулевой москвичей Дмитрий Аленичев не выдержит критику и давление в свой адрес.

    - Вы считаете, что новый тренерский штаб не может выжимать из команды максимум из-за нехватки опыта?

    - Естественно, им не хватает опыта. Где, например, работал Егор Титов? А Дмитрий Ананко с Дмитрием Аленичевым трудились в ФНЛ и один сезон в Премьер-лиге, по итогам которого команда его покинула. Это же не колесо в машине, которое поменял и она поехала. Нужен опыт, а не просто желание тренировать «Спартак». Надо понимать ответственность и задачи, которые ставит команда. Правильно Леонид Федун высказал критику после матча с «Локомотивом». Потому что зарплата платится вовремя, а игры и результата нет. В такое непростое время еще нужно найти команду, где деньги платят в срок. В «Ростове», например, задержки составляют уже несколько месяцев, а ребята играют, побеждают, поднимаются вверх в таблице. А в «Спартаке» проблемы в управлении командой тренерским штабом. Футболисты не могут играть сами по себе. Их нужно направлять, руководить ими.

    - Хватит ли у Аленичева моральных сил выдержать давление и критику?

    - Я думаю, нет. Не исключаю, что если не будет побед в ближайшее время, может быть поднят вопрос об отставке. Нужно изначально понимать, куда ты идешь, а не так, что тебя позвали и ты больше ни о чем не думаешь. Надо пройти определенный этап. А тут люди надели костюмы с галстуками и эмблемой «Спартака» и думают, что все будет. Мне тоже предлагали возглавить эту команду, еще когда там работал Андрей Чернышев. Я отказался, потому что понимал - не готов. Здесь огромная ответственность перед клубом и болельщиками.

    Источник: Eurofootball

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    25.10.2015 08:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +118

      Лыков 25 октября 2015, 13:11

      Погреб может похоронить надежды Аленичева

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 25 октября 2015, 13:11

      Кто то, а Аленичев, наверное, идеальный тренер, для нынешнего спартака, анчелотти ведь не приедет.
      Тут проблема не тренерская, а проблема в игроках

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      SportsMaNs 25 октября 2015, 11:33

      А чего добился сам Юран? Как тренер НИ-ЧЕ-ГО! Как это чудо вообще может о каком-либо тренере что-то говорить? Оставьте Диму нашего в покое! Все у него получится! Дмитрий Анатольевич - ВЕРИМ!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат > SportsMaNs 25 октября 2015, 12:37

      Если оставят в покое все у него получится. Арсенал он сделал с нуля и с этой командой вынес основу Зенита в игре на кубок. А ставить ему в вину вылет Арсенала смешно. Если бы он удержал в РПЛ команду с бюджетом 5 миллионов евро, его бы звали не Аленичев, а Бесков или Бердыев.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33715

      zra78 25 октября 2015, 11:06

      Похоже будет старая песня по новому, Дима верим!

      1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 25 октября 2015, 10:46

      Proigrali Lokomotivu i nachali teper' govorit' ob otstavke trenera, a Lokomotiv ved' seichas ooochen' horosho igraet

      8
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    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 25 октября 2015, 10:44

      U Alenicheva vsyo poluchitsya

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2015, 09:56

      Да отвяжитесь вы уже от него.Пусть работает.Хватит уже тренеров как перчатки менять.

      6
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