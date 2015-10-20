Блан: «Реал» круче «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан поделился своими ожиданиями перед матчем с «Реалом».

«Этот матч - честь для нас. Мы встречаемся с одним из величайших клубов Европы. Если сравнить наши команды, трудно не понять, кто здесь круче. Посмотрите хотя бы на список выигранных трофеев: у "Реала" их больше всех в Европе, а Париж существенно отстает.



Но мы способны победить. Мы играем дома, у нас много отличных футболистов, мы уже обыгрывали "Барселону", в конце концов. С уважением относимся к сопернику, но готовы дать ему бой. Не могу сказать, что этот матч решающий, хотя занять первое место в группе - достойная задача», - заявил Блан.